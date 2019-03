Jan-Michael Vincent is op 74-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. De acteur, bekend van zijn rol als Stringfellow Hawke in de serie Airwolf, liet het leven op 10 februari.

Volgens TMZ, in het bezit van de overlijdensakte, overleed Vincent in een ziekenhuis in North Carolina. Volgens de entertainmentwebsite werd er geen autopsie op het lichaam uitgevoerd en is de acteur inmiddels gecremeerd.

Vincent maakte in tachtig afleveringen van Airwolf zijn opwachting als piloot. Daarnaast was de acteur onder meer te zien in Nash Bridges en Body Count en was hij de tegenspeler van Burt Reynolds in Hooper en speelde hij samen met Kim Basinger in Hard Country.