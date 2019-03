De langere versie van A Star Is Born is op zondag 31 maart ook in Nederland te zien. Na de Oscars, waar de film een prijs voor het beste liedje won, werd een uitgebreidere versie van de film aangekondigd.

De bioscopen in Nederland gaan de tickets voor deze speciale dag op korte termijn verkopen, aldus RTL Boulevard.

A Star Is Born 2.0, die in Amerikaanse bioscopen te zien is, biedt twaalf minuten aan extra scènes en extra nummers die nog niet eerder te horen waren.

De door Bradley Cooper geregisseerde film gaat over een jonge zangeres (Lady Gaga) die steeds beroemder wordt, terwijl de carrière van haar oudere mentor en geliefde (Cooper) bergafwaarts gaat.

A Star Is Born kreeg dit jaar negen Oscar-nominaties, waarvan alleen die voor het beste liedje verzilverd werd.

De film is een remake van A Star Is Born uit 1937. In 1954 verscheen de eerste remake met Judy Garland en James Mason en in 1976 verscheen een versie met Barbra Streisand en Kris Kristofferson.