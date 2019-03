Bram van der Vlugt is nog eenmalig te zien als Sinterklaas. De 84-jarige acteur kruipt in de rol van de goedheiligman voor de film De Brief voor Sinterklaas.

In De Brief voor Sinterklaas wordt de feestelijke intocht overschaduwd door een tekort aan Zwarte Pieten. Daarom organiseert de goedheiligman een auditie. Lucio Messercola is de producent en regisseur van de film, Martijn van Nellestijn fungeert als productieleider.

In de speelfilm zijn ook rollen weggelegd voor Lieke van Lexmond, Pamela Teves, Chris Tates, Goede Tijden, Slechte Tijden-ster Roel Dirven, Edo Brunner, Jelle de Jong en Aad van Toor.

De opnames van De Brief voor Sinterklaas zijn inmiddels afgerond. De film is vanaf 9 oktober in de bioscopen te zien.