Netflix heeft de rechten in handen voor een miniserie over het Thaise voetbalteam dat afgelopen zomer vastzat in een grot in Noord-Thailand. In samenwerking met SK Global gaat de streamingdienst een nog onbekend aantal afleveringen over de reddingsactie produceren.

De deal werd donderdag wereldkundig gemaakt door het Thaise ministerie van Cultuur, schrijft The Hollywood Reporter vrijdag.

Het ministerie zegt dat de rechten voor de serie over de redding van de twaalf jongens en hun voetbalcoach zijn verkocht.

Volgens een official krijgen de voetballers en de coach ieder 3 miljoen baht (ruim 84.000 euro) als onderdeel van de overeenkomst. Daarvoor moeten de voetballers en hun coach exclusiviteit bieden en mogen ze geen interviews over hun ervaring aan andere media geven.

SK Global was eerst van plan een film over de reddingsactie te maken. Daarvoor wilde het bedrijf de handen ineen slaan met de makers van de flim Crazy Rich Asians. Of zij zich nu ook gaan bezighouden met de serie, is nog niet bekend.

Team verrast door grote regenbui

Het Thaise voetbalteam en hun 25-jarige coach brachten een bezoek aan de grot Tham Luang in het noorden van Thailand. De groep werd tijdens het bezoek verrast door een grote regenbui. Door het snelstijgende waterpeil konden ze niet meer wegkomen.

De voetbalcoach en de tieners werden na een driedaagse reddingsactie gered. Ze zaten in totaal twee weken vast in de grot.