Er is een serie in de maak over Laura H., de Zoetermeerse vrouw die in 2016 bekend werd als Syriëganger, meldt uitgeverij Das Mag donderdag.

De verfilmingsrechten van Laura H., het boek van NRC-journalist Thomas Rueb, zijn verkocht aan productiehuis De Familie Film & TV.

Eerder maakte dit productiehuis onder meer Niemand in de Stad, de openingsfilm van het Nederlands Film Festival, en de serie Ramses over het leven van zanger Ramses Shaffy.

Laura H. kreeg in 2017 veel media-aandacht. Rueb maakte in zijn boek een reconstructie van wat er met de jonge vrouw uit Zoetermeer was gebeurd.

Dit deed hij aan de hand van gesprekken met het 'kalifaatmeisje' zelf en haar vader. Das Mag maakte toen ook al een podcastserie over het verhaal.