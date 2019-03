Rachel Weisz is gecast voor een belangrijke rol in Lanny, gebaseerd op het nieuwste boek van Max Porter.

Screen Daily meldt dat de actrice tevens zal optreden als producent, in samenwerking met The Bureau en BBC Films.

In het verhaal van Lanny verhuist de titelpersoon met zijn familie naar een dorpje in Engeland, waar huiselijkheid en fantasie door elkaar lopen. Weisz is gecast als moeder van de hoofdpersoon.

De Britse schrijver Max Porter won in 2017 de Europese Literatuurprijs voor Verdriet is het ding met de veren. Zijn nieuwste werk Lanny verschijnt deze maand.

Weisz kreeg onlangs een Oscar-nominatie voor The Favourite. In 2005 won ze die prijs voor de boekverfilming The Constant Gardener.