Matt Bomer speelt een hoofdrol in een nieuw aangekondigd, derde seizoen van The Sinner. Hij is te zien naast Bill Pullman, die wederom de rol van detective Harry Ambrose vertolkt, schrijft Deadline.

In het derde seizoen onderzoekt Ambrose een tragisch auto-ongeluk. Hij stuit op een misdaad die hem de gevaarlijkste zaak van zijn carrière in trekt.

De 41-jarige Bomer, die eerder te zien was in onder meer de series Chuck en White Collar, speelt Jamie; een inwoner van Dorchester in de Amerikaanse staat New York die bijna vader wordt en bij Ambrose aanklopt voor hulp.

Het is nog niet duidelijk wanneer het derde seizoen van The Sinner te zien is. Jessica Biel, die een van de hoofdrollen speelde in het eerste seizoen, is als uitvoerend producent betrokken bij het tweede en derde deel.