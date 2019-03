Voor het eerst krijgt een vrouw de hoofdrol in het superheldenuniversum van Marvel. Captain Marvel draait vanaf donderdag in de bioscoop. Wat vinden de Nederlandse filmcritici? Een overzicht van de belangrijkste recensies.

NRC - 3 sterren

"Marvels nieuwste superheldenfilm komt tegemoet aan verlangens naar meer diversiteit en inclusiviteit in het superheldengenre. Maar veel tijd om stil te staan bij wat Captain Marvel zo veel feministischer maakt dan andere superheldenfilms is er niet. De film is een klassiek, maar spectaculair vormgegeven oorsprongsverhaal, zoals we dat al kennen van talloze andere superheldenfilms."

"De humor komt in Captain Marvel niet door slapstick of door zelfspot van de superhelden, maar vooral door de goedgekozen jarennegentigsoundtrack en retro setting. Danvers crasht tijdens een van haar vele acties via het dak van een videotheek op aarde, terwijl ze haar teamgenoten probeert te bereiken, kan de kijker zwelgen in nostalgie en glimlachen om onhandige papieren plattegronden, internetcafés en computers die eindeloos lang laden."

Het Parool - geeft geen sterren

"In het pre-Avengers-tijdperk is de heldin die haar identiteit en aardse wortels zoekt een vreemdeling in ­eigen land. Ze gaat er niet onder gebukt, maar het duurt lang voordat duidelijk wordt wie Captain Marvel vroeger was en hoe ze aan haar dondervuisten en verwoestende krachten komt. De film werkt omzichtig toe naar het moment waarop de heldin klaar is voor het echte werk, dat samenhangt met de grote Avengers-­finale die eind april uitkomt."

"Marvel-fans worden alvast bediend en gepaaid met dwarsverbanden, verwijzingen en voorproefjes die de dramatische kern van de film soms hinderlijk verstoren. Maar uiteindelijk mag ook deze superheldin hard en trefzeker naar een zelfvoldane vent uithalen. En dat werkt bijna net zo bevrijdend als het bij Wonder Woman was."

De Telegraaf - 3,5 ster

"Het vermakelijke Captain Marvel werkt het best als de actie letterlijk 'geaard' is. Vooral omdat het ruimteconflict eigenlijk nogal rommelig voelt. Intussen laat deze machtige superheldin bij gratie van Brie Larson wel een frisse wind waaien. Vooral als zij zich realiseert dat zij als vrouw niets te bewijzen heeft in een universum vol macho superhelden. Zij mag uitgaan van haar eigen kracht."

AD - 3 sterren

"Het loont dat Brie Larson, die voor haar rol in Room een Oscar won, zo soepel kan acteren. Haar minieme glimlachje kan alles uitdrukken. Maar hoewel deze avonturenfilm vol kwinkslagen gelikt oogt en beslist onderhoudend is, mist dit hoofdstuk uit de Marvel Cinematic Universe de diepgang en dubbele lagen die die andere vrouwelijke figuur met ballen, Wonder Woman (2017), boven de middenmoot uit tilde."