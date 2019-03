De serie Arrow, die wordt uitgezonden door de Amerikaanse zender The CW, stopt na het volgende, achtste seizoen.

Het achtste seizoen, dat in januari werd aangekondigd, bestaat uit tien afleveringen, schrijft Variety.

"Het was moeilijk om tot deze beslissing te komen, maar zoals bij alle moeilijke beslissingen van de afgelopen zeven jaar hebben we altijd willen doen wat het beste is voor Arrow", zeggen de uitvoerend producenten van de serie in een verklaring.

Arrow, gebaseerd op de DC Comics-stripheld Green Arrow, was in 2012 voor het eerst te zien bij The CW. De serie, met acteurs als Stephen Amell en Colton Haynes, is ook te zien op Netflix.