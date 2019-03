Idris Elba gaat mogelijk Will Smith vervangen in het vervolg op Suicide Squad. De acteur zou in gevorderde gesprekken met regisseur James Gunn zijn.

Variety meldt dat Elba de eerste en enige keuze van Gunn was voor de rol van Deadshot. Eerder werd bekend dat Smith vanwege een druk schema niet aan het vervolg mee zou doen.

Suicide Squad (2016) gaat over een groep gevangenen met superkrachten, die wordt ingeschakeld om misdaad te bestrijden. Met een opbrengst van 745 miljoen dollar (659 miljoen euro) was de actiefilm, geregisseerd door David Ayer, een van de succesvollere films uit het superheldenuniversum van DC Comics.

Voor het vervolg, dat The Suicide Squad moet gaan heten, tekende James Gunn voor de regie. Hij maakte eerder onder meer twee delen van The Guardians of the Galaxy.

Idris Elba speelde al eerder in fantasyspektakels als Pacific Rim, Prometheus en de Thor-trilogie. Hij werd onder meer bekend door belangrijke rollen in de series Luther en The Wire.