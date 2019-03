NCIS-actrice Pauley Perrette is gestrikt voor de hoofdrol in de comedyserie Broke. De 49-jarige Amerikaanse gaat een alleenstaande moeder spelen in de CBS-serie.

Volgens Variety is Perrette in de serie een manager van een bar met een zoon van negen jaar oud. Er is inmiddels een pilotaflevering van Broke besteld.

Perrette was vanaf 2003 te zien in de misdaadserie NCIS, ook een productie van CBS. In het najaar van 2017 maakte ze bekend te stoppen met de rol van forensisch specialiste Abby Sciuto.