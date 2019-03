Brie Larson heeft de hoofdrol te pakken in een nog naamloze serie die gebaseerd is op waargebeurde ervaringen van undercover CIA-agent Amaryllis Fox. De serie wordt gemaakt door de streamingdienst van Apple.

CIA-agent Fox schreef haar memoires in het boek Life Undercover: Coming of Age in the CIA. Volgens Variety zal Larson, die momenteel als superheld Carol Danvers te zien is in Captain Marvel, in de huid van Fox kruipen.

Het verhaal rondom de carrière van een jonge vrouw bij de buitenlandse inlichtingendienst van de Verenigde Staten wordt geschreven door Megan Martin. Ze schreef eerder Animal Kingdom en The Following.