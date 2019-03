Netflix gaat een op het boek Honderd jaar eenzaamheid gebaseerde serie maken. De roman van Gabriel García Márquez verscheen in 1967.

Volgens The New York Times is de familie van schrijver García Márquez na aanbiedingen van diverse aanbieders in de loop der jaren gezwicht voor de plannen van Netflix.

"Netflix bewees als een van de eerste dat mensen meer dan ooit bereid zijn om series te zien die zijn geproduceerd in vreemde talen met ondertitels. Dat probleem is er dus niet meer", zegt Rodrigo García, zoon van de bestsellerauteur die in 2014 overleed. "In de afgelopen drie of vier jaar is het niveau en het succes van anderstalige series enorm gegroeid."

Francisco Ramos, vicepresident van Netflix, zei dat het bedrijf eerder had geprobeerd de rechten voor de verfilming van de roman te verkrijgen, maar dat het weerstand ondervond.

Hij merkte op dat het succes van series als Narcos en films als Roma, die onlangs de Oscar voor de beste film in een vreemde taal won, de laatste twijfel wegnamen. "We hebben laten zien dat we toegankelijke Spaanstalige content voor de wereld kunnen maken."

Serie opgenomen in Colombia

Het is nog niet bekend wie de cast van de serie gaan vormen. Volgens Ramos wordt de serie opgenomen in Colombia.

Van het boek Honderd jaar eenzaamheid zijn naar schatting 50 miljoen exemplaren verkocht in meer dan veertig talen. Het boek is een kroniek van de familie Buendía, waarvan de familievader het stadje Macondo stichtte. Over verschillende generaties heen wordt de familiegeschiedenis van de Buendía's verteld, die ondanks hun familiebanden een eenzaam bestaan leiden.