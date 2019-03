Oud-politicus Tofik Dibi heeft een documentaire gemaakt over mannelijkheid in de gayscene. Samen met filmmaker Willem Timmers bespreekt hij zijn eigen ervaringen en gaat hij in gesprek met andere homo's.

In de aankondiging van de VPRO valt te lezen dat Dibi en Timmers worden geconfronteerd met verstikkende ideeën "over wie de ultieme homo is: mannelijk, gespierd en allesbehalve vrouwelijk". Ze willen onderzoeken welke invloed dat heeft op hen en andere homo's die niet aan het ideaalbeeld voldoen.

De korte documentaire Acting Straight wordt op 8 april uitgezonden op NPO2, aansluitend op 2Doc: Man Made. In die lange documentaire onderzoekt Sunny Bergman wat de maatschappelijke ideeën over mannelijkheid zijn.

Dibi werd in 2006 bekend als Tweede Kamerlid van Groenlinks. In 2015 vertelde hij voor het eerst in een interview over zijn homoseksuele geaardheid. In zijn boek Djinn ging hij daar dieper op in.