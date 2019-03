De Nederlandse documentaire Devil's Pie - D'Angelo krijgt een première op het New Yorkse Tribeca Film Festival. De film van Carine Bijlsma gaat over het leven van soulzanger D'Angelo, die in 2000 plotseling stopte en veertien jaar later terugkeerde met een nieuw album.

Distributeur Amstelfilm maakt bekend dat het voor de soulzanger de eerste keer was dat hij camera's in zijn leven toeliet. Documentairemaker Carine Bijlsma zegt daarover: "Door het volledige vertrouwen van D'Angelo en de mensen om hem heen, werd ik opgenomen in zijn bijzondere wereld, die ik tevens in de film heb willen laten zien."

D'Angelo brak in 1995 door met het album Brown Sugar, waarvan de titelsong zijn bekendste hit werd. Voodoo werd in 2001 bekroond met de Grammy voor het beste r&b-album. Daarop was onder meer Untitled (How Does it Feel?) te horen, tevens een van zijn bekendere platen. In 2014 maakte D'Angelo een comeback met het album Black Messiah.

Het Tribeca Film Festival werd in 2002 opgericht door onder anderen Robert De Niro. Op het evenement in Manhattan staan onafhankelijke films centraal.

De documentaire is in Nederland vanaf 16 mei te zien.