Filmstudio New Line Cinema gaat in samenwerking met het Japanse bedrijf Sanrio een Engelstalige film maken waarin Hello Kitty de hoofdrol zal spelen. Het is, sinds het figuurtje 45 jaar geleden werd bedacht, de eerste keer dat er een overeenkomst is gesloten met een niet-Japanse filmmaatschappij.

"Ik ben ontzettend blij dat ik kan melden dat Hello Kitty en andere populaire personages die zijn bedacht door Sanrio hun Hollywood-debuut gaan maken", zegt Shintaro Tsuji, de oprichter van Sanrio, in een door Deadline gedeelde verklaring.

"Hello Kitty staat al jaren symbool voor vriendschap en we hopen dat deze film dit alleen nog maar sterker zal maken."

Hello Kitty is bedacht in 1973 en een van de bekendste figuren van het Japanse bedrijf Sanrio. Het meisje met de roze strik is vooral bekend als merchandisemerk. Inmiddels zijn er al miljoenen producten aan het merk verbonden.