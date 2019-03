Het Holland Animatie Film Festival (HAFF) wordt dit jaar weer gehouden in Utrecht. Vorig jaar ging het festival niet door en vertrok de directeur na een "verschil van inzicht".

Het festival werkt nu samen met KLIK, een jaarlijks animatiefestival in Amsterdam. Het HAFF is in de Utrechtse Cultuurnota 2017-2020 opgenomen, maar kon vorig jaar niet doorgaan. Aanleiding was een verschil van inzicht tussen de toenmalige directeur en het bestuur van Stichting HAFF over het te voeren beleid.

De gemeente gaf, samen met het Filmfonds en provincie Utrecht als andere subsidiënten, toestemming om in 2018 geen festival te organiseren en een reorganisatie mogelijk te maken.

Het nieuwe plan voldoet volgens een onafhankelijke adviescommissie aan de wensen en daarom krijgt HAFF voor de komende twee jaar groen licht van de gemeente. Het festival krijgt daarmee van de gemeente jaarlijks een subsidie van ruim 53.700 euro.

Voor de periode 2019-2020 zijn HAFF en KLIK van plan jaarlijks twee gelijkwaardige onderdelen van hetzelfde festival neer te zetten, beginnend met een familiefestival in Utrecht en eindigend met een festival voor volwassenen in Amsterdam.

Het Holland Animation Film Festival is een internationaal festival voor animatiefilm, opgericht in 1985 en met ingang van 2009 een jaarlijks evenement. De eerste editie van het vernieuwde festival is in het najaar van 2019.