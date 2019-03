Beverly Hills 90210- en Riverdale-acteur Luke Perry is overleden op 52-jarige leeftijd, meldt TMZ. Perry belandde woensdag in het ziekenhuis nadat hij thuis een beroerte kreeg. De acteur is maandagochtend (lokale tijd) overleden in St. Joseph's Hospital in Californië.

De acteur is gestorven in het bijzijn van zijn kinderen Jack en Sophie, verloofde Wendy Madison Bauer en ex-vrouw Minnie Sharp. Ook zijn moeder, stiefvader, broer en zus waren aanwezig.

Na zijn beroerte afgelopen woensdag lieten zijn woordvoerders weten dat Perry in een kunstmatige coma gehouden werd, om zo zijn hersenen de kans te geven te herstellen.

Perry werd in de jaren negentig bekend door zijn rol in de serie Beverly Hills 90210. Hij speelde daarin tien seizoenen lang de rol van Dylan McKay.

Vorige week werd bekend dat er een televisiespecial met de oorspronkelijke cast wordt gemaakt, die komende zomer uitgezonden wordt op de Amerikaanse zender Fox. Perry was hier niet in te zien, omdat zijn agenda al bezet was.

Naast Beverly Hills 90210 was de acteur ook te zien in de series Another World, Oz, Jeremiah, Windfall, John from Cincinnati , Body of Proof en in de films Buffy the Vampire Slayer en 8 Seconds.

De acteur leende zijn stem aan diverse animatiefilms zoals Biker Mice from Mars, Mortal Kombat: Defenders of the Realm, The Legend of Calamity Jane, The Incredible Hulk, Pepper Ann en Pound Puppies.

Bezig met opnames Riverdale

Perry was ten tijde van zijn beroerte bezig met de opnames van nieuwe afleveringen van de Netflix-serie Riverdale, waarin hij de vader van hoofdpersonage Archie speelt. De opnames van de serie zijn tijdelijk stopgezet, zo laten de makers van Riverdale weten aan Variety.

De acteur had tevens een rol in de nieuwe Quentin Tarantino-film Once Upon a Time in Hollywood.