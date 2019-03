Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Films



Jurassic Park-trilogie

Een van Hollywoods grootste filmfranchises staat sinds vrijdag op Netflix: de klassieke Jurassic Park-trilogie. De eerste film uit 1993, door Steven Spielberg geregisseerd, staat nog altijd bekend als dé grote doorbraak van special effects in films. Cinemanostalgie ten top.

Isn't It Romantic

Wanneer architect Natalie (Rebel Wilson) haar hoofd stoot en bewusteloos raakt, ziet haar leven er eenmaal weer bij bewustzijn héél anders uit; alles is veranderd in een romcom. En dat is nu juist het genre dat Natalie haat. De makers halen werkelijk alle romcomclichés van stal in deze hilarische persiflage van het genre. Met verder ook rollen voor Liam Hemsworth, Adam Devine en Priyanka Chopra.

Bourne-films

Huurmoordenaar, superspion, antiheld; wat is Jason Bourne niet? Je kunt er nu nogmaals zelf achterkomen, want bijna alle Jason Bourne-films zijn door Netflix online gezet. Het gaat om The Bourne Identity (2002), The Bourne Supremacy (2004) en The Bourne Ultimatum (2007) met Matt Damon in de hoofdrol én The Bourne Legacy (2012) met Jeremy Renner in de hoofdrol. Alleen Jason Bourne uit 2016 ontbreekt nog.

Mamma Mia!

Zing mee met ABBA-klassiekers in dé feelgoodfilm van dit decennium: Mamma Mia! Vorig jaar verscheen nog de sequel Mamma Mia! Here We Go Again. In deel één uit 2008, met Meryl Streep, gaat Amanda Seyfrieds personage Sophie op zoek naar haar 'echte' vader: Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard of toch Colin Firth?

Fast & Furious 6

Mocht je 'm gemist hebben: het zesde deel uit de megasuccesvolle actiefranchise The Fast and The Furious staat sinds deze week (weer) online. In dit avontuur uit 2013 vraagt Hobbs (Dwayne Johnson) aan Dom (Vin Diesel) om zijn eliteteam weer bij elkaar te halen voor een nieuwe, intense klus.

Overigens is het nog niet duidelijk hoe het aankomende negende deel eruit gaat zien; Michelle Rodriquez (Letty) vindt de franchise vrouwonvriendelijk en speelt mogelijk niet mee.

Escobar: Paradise Lost

Escobar: Paradise Lost giet het verhaal rond drugsbaron Pablo Escobar in een iets ander jasje. Een jonge surfer (Josh Hutcherson uit The Hunger Games) ontmoet in Colombia het meisje van zijn dromen, maar dan ontmoet hij ook haar oom: Pablo Escobar. Zijn leven is plots in gevaar.

The Boy Who Harnessed the Wind

Dramafilm gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De dertienjarige William Kamkwamba bouwt met behulp van een boek een windturbine om zijn dorpje in Malawi te redden van hongersnood.

En verder...

Helaas kunnen we niet alles onder de loep nemen, maar Netflix zette nog een heleboel andere films online. Denk aan: Sucker Punch, The Purge, Surf's Up, The Pursuit of Happyness, White House Down, Happy Feet 2, Think Like a Man én Nanny McPhee 2.

Series

Nederlandse series

Door de deal tussen Netflix en de NPO vinden steeds meer afgeronde Nederlandse shows hun weg naar de streamingdienst. Deze keer zijn dat De Affaire, Overspel en Als de Dijken Breken.

The Walking Dead

De wereld van The Walking Dead is in tegenstelling tot zijn zombies nog altijd springlevend. Er komt zelfs een tweede spin-offserie aan. Nu is er ook goed nieuws voor de Nederlandse fans van de hoofdserie: de eerste acht seizoenen staan weer op Netflix.

Northern Rescue

William Baldwin (ja, de broer van) schittert in een van de weinige nieuwe Netflix Originals van deze week: de tranentrekker Northern Rescue. Baldwin speelt John West, commandant bij de reddingsbrigade. Na de plotselinge dood van zijn vrouw verhuist hij samen met zijn drie kinderen naar de plaats waar hij opgroeide, Turtle Island Bay.

Documentaires

Losers

De titel verklapt het al: de docuserie Losers gaat over pijnlijke nederlagen. Elke aflevering staat er één falende sporter centraal. Hoe gingen zij om met verlies en hoe zetten ze dat vervolgens om naar triomf?

Wekelijks

Star Trek: Discovery

Vrijdag ging seizoen 2 van Star Trek: Discovery weer verder met een nieuwe episode.

Riverdale

Donderdag verscheen er weer een gloednieuwe aflevering van de soap-crimeserie Riverdale. Hierin maakten fans onder meer verder kennis met de moeder van een van de hoofdpersonages.

Shadowhunters

Shadowhunters: The Mortal Instruments is terug. Vanaf deze week volg je elke dinsdag weer de bovennatuurlijke avonturen van schaduwjager Clary. Ook weer niet te vroeg juichen: dit wordt het laatste seizoen.