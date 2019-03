De Nederlandse filmregisseur- en producent Jesse Bleekemolen voert serieuze gesprekken om in Nederland een nieuwe dramatak van het grote Amerikaanse filmbedrijf MGM op te zetten, zo heeft hij zaterdag bevestigd.

De 21-jarige Bleekemolen, die vier jaar geleden doorbrak met zijn debuut Fataal, kwam met MGM in contact via een bevriende cameraman. De studio vond het volgens de regisseur bijzonder hoe hij zonder enig budget op zijn achttiende een professionele speelfilm wist te maken.

Bleekemolen begon zijn carrière op twaalfjarige leeftijd als stagiair bij Eyeworks, het bedrijf van Reinout Oerlemans. Op zijn achttiende leverde hij zijn eerste speelfilm af, Fataal, over een twintiger die slachtoffer wordt van zinloos geweld.

De film werd uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en kreeg een release in zeventig landen. Uit het project kwam, in samenwerking met bioscoopexploitant Pathé, een grote scholencampagne voort die nog steeds met veel succes loopt. Ook volgde er een musical.

Regisseur werkt aan tweede speelfilm

"Ineens werd ik geleefd", vertelt Bleekemolen zaterdag in een interview in De Telegraaf. "De mensen die deur eerder dichtgooiden waren ineens geïnteresseerd in hoe ik op zo'n jonge leeftijd die hele film van A tot Z heb kunnen dragen."

De jonge producent gaf onlangs de leiding over zijn bedrijf JSB Productions en de scholenvoorstellingen uit handen om zich verder te kunnen focussen op zijn regie- en schrijfambities.

Hij schrijft momenteel samen met collega-regisseur Simone van Dusseldorp (Briefgeheim, Kikkerdril) aan een dramaserie. Ook werkt Bleekemolen aan zijn tweede speelfilm.