Ava DuVernay is vanaf 31 mei te zien met een miniserie bij Netflix. De 46-jarige regisseur maakt de vierdelige serie When They See Us voor de streamingdienst.

Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana en Korey Wise staan centraal in deze op waarheid beruste serie. De vijf tieners uit Harlem werden in 1989 vals beschuldigd van de verkrachting van Trisha Meili. Mede door invloeden van media en omstanders ging de vijf Latinos door het leven als The Central Park Five.

De cast van de serie wordt gevormd door onder anderen Michael K. Williams, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman, Niecy Nash, Blair Underwood en Joshua Jackson.

De zaak rondom de verkrachting van The Central Park Jogger, zoals Meili in media werd aangeduid, duurde veertien jaar. In 2012 werd er al een documentaire over het incident uitgebracht.