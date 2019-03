Marc de Hond speelt naar eigen zeggen een rolletje in Baptiste, een vervolg op de Britse thrillerserie The Missing.

Op Facebook deelt de theatermaker en zoon van Maurice de Hond dat hij te zien is in de derde aflevering van de spin-off, die aanstaande zondag wordt uitgezonden op BBC One.

Baptiste draait om de detective Julien Baptiste (rol van Tcheky Karyo), die met zijn vrouw op vakantie is in Amsterdam. Hij besluit dan om zijn voormalige vriendin, die korpschef van de politie Amsterdam is , te helpen bij een onderzoek.

De Hond kan verder geen details delen over zijn rol in de Britse serie.

Baptiste is een spin-off van The Missing, dat werd uitgezonden van 2014 tot 2016.