Josh Brolin en Peter Dinklage spelen de hoofdrollen in Brothers, een comedy over twee broers.

Het script voor de film komt van Etan Cohen, schrijft The Hollywood Reporter donderdag. Hij werkte eerder aan Tropic Thunder en Get Hard.

Volgens ingewijden is de toon van de film te vergelijken met die in Twins, waarin Arnold Schwarzenegger en Danny DeVito een tweeling spelen.

Brolin (51) was vorig jaar te zien in Avengers: Infinity War en Deadpool 2. Binnenkort is hij te zien in Avengers: Endgame. Ook de 49-jarige Dinklage had een rol in Infinity War.