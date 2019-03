Julia Roberts is met Amazon in gesprek over het ontwikkelen van een nieuwe serie. Het gaat om een op het boek Charlotte Walsh Likes to Win gebaseerde reeks.

Roberts zou zelf ook de hoofdrol in de serie gaan spelen, schrijft The Hollywood Reporter. donderdag. Charlotte Walsh Likes to Win gaat over een senaatscampagne in Pennsylvania.

De 51-jarige Roberts was eerder te zien in het eerste seizoen van de Amazon-serie Homecoming, gebaseerd op de gelijknamige podcast. De actrice speelde daarin een therapeut die veteranen behandelt.

Roberts is niet te zien in het tweede seizoen van Homecoming, maar blijft wel betrokken als uitvoerend producent.