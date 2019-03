Met acht nominaties was Vice een van de grootste kanshebbers tijdens de afgelopen editie van de Oscars. De film sleepte er één in de wacht, maar desondanks wordt de film over het leven van vicepresident Dick Cheney geprezen door recensenten.

NRC - vier van de vijf sterren

"Vice is een biografische film over Dick Cheney (Christian Bale), die gevolgd wordt vanaf 1962 als hij gearresteerd wordt voor rijden onder invloed. Dit incident is voor zijn jeugdliefde Lynne (Amy Adams) aanleiding van hem te eisen dat hij zijn leven betert. Vervolgens zien we zijn politieke loopbaan, met als hoogtepunt (of dieptepunt) zijn vicepresidentschap tussen 2001 en 2009, de jaren van de War on Terror en de opschorting van allerlei burger- en grondrechten."

"McKay gebruikt dezelfde stijlmiddelen die hij toepaste in The Big Short (2015) om de soms droge kost aanschouwelijk te maken: humoristische terzijdes, een verteller die de toeschouwer uitlegt hoe het zit, Michael Moore-achtige montages en de metafoor van het vissen als bindend element."

Lees de volledige recensie hier

AD - vier van vijf sterren

"De film leunt zwaar op Christian Bale (Batman, The Machinist) die de beste rol uit zijn loopbaan speelt. Hij maakt van Cheney een menselijke pad, een intrigant die president Bush om zijn vinger windt. Humor is er ook: de talrijke hartaanvallen waar Cheney nogal laconiek mee omgaat, zorgen voor geestige intermezzo’s. Dat maakt de film tot een unieke kijkervaring."

Lees de volledige recensie hier

Trouw - drie van de vijf sterren

"De club rond Bush en Cheney wordt enerzijds afgeschilderd als een bende schietgrage en machtsgeile cowboys maar de conclusie van de film is dat dit precies is waar de Amerikanen voor hebben gestemd. Het punt is alleen: ze hadden er niet voor gestemd. Bush en Cheney kwamen aan de macht door een verschil van een paar honderd stemmen in Florida, de staat waar een hertelling werd verboden door wat achteraf een vriendje van Cheney in het Supreme Court bleek."

"Nog een bezwaar tegen de film: er kleeft iets kwalijks aan het reduceren van de internationale machtspolitiek tot de machiavellistische streken van één figuur. Het drukt de enorme invloed van lobbygroepen naar de achtergrond. De Amerikaanse politiek wordt nooit bepaald door één figuur."

Lees de volledige recensie hier

de Volkskrant - geeft geen sterren

"Als één filmmaker uit de voeten kan met complexe en schijnbaar suffe onderwerpen, is het Adam McKay wel. Dat bewees hij met The Big Short (2015), waarin hij de financiële details van de kredietcrisis met veel schwung – bijna sexy – voor het voetlicht bracht."

"McKay past dezelfde formule toe op Cheney en diens lange carrière. De ideeën verdringen elkaar in zijn ambitieuze scenario. Zo is er een mysterieuze verteller die zich rechtstreeks tot de camera richt, spreken Cheney en zijn vrouw Lynne op een avond in bed ineens in shakespeareaanse volzinnen, duiken de eindcredits halverwege de film al op en legt een ober in een restaurant (een fijne bijrol van Alfred Molina) uit welke aanpassingen in de Amerikaanse wet er allemaal op het menu staan."

Lees de volledige recensie hier