Bohemian Rhapsody, de Oscar-genomineerde film over het leven van Queen-zanger Freddie Mercury, wordt tegen de verwachtingen in toch vertoond in de Chinese bioscopen.

Volgens The Hollywood Reporter heeft China's National Alliance of Arthouse Cinemas 20th Century Fox toestemming gegeven om de film in enkele zalen te laten zien.

Het is nog niet officieel bekendgemaakt per wanneer Bohemian Rhapsody te zien zal zijn, maar ingewijden melden aan de entertainmentsite dat de film er vermoedelijk ergens in maart in première zal gaan.

In China geldt een strenge censuur. Zo mogen er geen beelden vertoond worden waarin kritiek wordt geuit op leiders binnen de Chinese Communistische Partij en wordt er ook streng gekeken naar films waarin "afwijkende" meningen over liefde en het huwelijk naar voren komen.

Omdat Bohemian Rhapsody voor een groot gedeelte draait om de homoseksualiteit van zanger Freddie Mercury (vertolkt door Rami Malek, die hiervoor beloond werd met een Oscar), is het volgens The Hollywood Reporter een verrassing dat de film nu toch - zij het beperkt - te zien zal zijn in het Aziatische land.

Eerder werd bekend dat de lokale Chinese omroep Mango TV de speech van Malek censureerde. In zijn dankwoord zei de acteur: "We hebben een film gemaakt over een homoseksuele man." Dit werd in de ondertiteling vertaald met: "We hebben een film gemaakt over een speciale groep."