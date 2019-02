WarnerMedia is bezig met een animatieserie rondom de horrorcomedy Gremlins. Het is de bedoeling dat de serie een prequel wordt van de twee films die in 1984 en 1990 uitkwamen.

Net als in de twee films is de mogwai Gizmo het hoofdpersonage. Mogwais zijn fictieve wezens die zich vermenigvuldigen wanneer zij in aanraking komen met water.

De gebeurtenissen in de serie spelen zich af voor die in de twee films en draaien om de avonturen die Gizmo met zijn baasje Mr. Wing beleeft.

De serie zal te zien zijn op de streamingdienst van WarnerMedia, die later dit jaar van start gaat en content van productiehuizen Warner Bros, Turner en HBO zal bevatten. Tze Chun, die eerder meewerkte aan de series Gotham en Once Upon a Time, zal de serie schrijven en uitvoerend produceren.

Vermoedelijk zal de Gremlins-serie ergens in 2020 te zien zijn, schrijft The Hollywood Reporter.