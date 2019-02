De uitreiking van de Oscars van afgelopen zondag is in de Verenigde Staten beter bekeken dan die van vorig jaar. Dit jaar was er geen presentator voor de uitreiking.

Dit jaar keken in de VS 29,6 miljoen kijkers naar het gala van de belangrijkste filmprijzen, meldt Variety dinsdag.

Dit komt neer op een stijging van 3,1 miljoen kijkers ten opzichte van vorig jaar, waarin een kijkcijferlaagterecord werd gevestigd.

De organisator van de filmprijzen moest het dit jaar voor het eerst in ruim dertig jaar zonder presentator stellen. Kevin Hart zou het festijn eigenlijk aan elkaar praten. Maar nadat er enkele homofobe tweets van hem waren opgedoken, besloot de organisatie van de presentator af te zien.

De organisatie achter de Oscars had enige tijd geleden aangekondigd maatregelen te nemen om een nieuw diepterecord te voorkomen. Zo moest de uitreiking sneller worden afgehandeld. Om dat te bewerkstelligen, zouden er prijzen tijdens de reclameblokken uitgereikt worden.

Dit plan werd echter verworpen nadat acteurs hevige kritiek hadden geuit. Om de duur van de uitreiking toch nog te beperken, werd er uiteindelijk voor gekozen helemaal geen presentator meer in te huren.

Green Book en Bohemian Rhapsody grote winnaars

Green Book heeft zondagnacht de Oscar voor de beste film gewonnen. De meeste beeldjes gingen naar Bohemian Rhapsody.

De tragikomedie over de zwarte pianist Don Shirley (Mahershala Ali), die met zijn witte lijfwacht (Viggo Mortensen) in de jaren zestig door het racistische zuiden van de Verenigde Staten reist, won in totaal drie beeldjes. Ali werd uitgeroepen tot beste mannelijke acteur in een bijrol en de film had het beste script.