De Amerikaanse president Donald Trump voelt zich aangevallen door de woorden van de kersverse Oscar-winnaar Spike Lee. Trump noemt de dankspeech van de regisseur racistisch.

"Het zou fijn zijn als Spike Lee zijn notities zou kunnen lezen als hij jullie president racistisch aanvalt. Ik heb meer gedaan voor Afro-Amerikanen dan bijna alle andere presidenten", laat Trump weten.

De zittende president vindt dat zijn aanpak van het justitieel stelsel, de werkeloosheidscijfers en de belastingverlaging bewijzen dat hij geen racist is.

'Do the right thing'

Lee won in de nacht van zondag op maandag zijn eerste Oscar. Hij won met zijn film BlacKkKlansman in de categorie van het beste bewerkte scenario.

De Amerikaanse regisseur, die in drie categorieën genomineerd was, heeft drie decennia op het befaamde gouden beeldje moeten wachten.

De 61-jarige Lee sprak in zijn dankwoord onder anderen over zijn oma, die zijn opleiding heeft betaald. Ook noemde hij haar moeder, die als slaaf naar de VS was gekomen.

"Als we in verbinding blijven met onze voorouders, zal liefde en wijsheid zegevieren en onze mensheid in ere hersteld worden. De presidentsverkiezingen van 2020 komen eraan. Sta aan de goede kant, do the right thing", besloot Lee met een verwijzing naar zijn film uit 1989 met dezelfde titel.