Nieuwe leden van de cast van Goede Tijden, Slechte Tijden worden niet langer ingehuurd via Kemna Casting, het voormalige castingbureau van Job Gosschalk.

"Afgelopen jaar hebben wij besloten om ook andere castingbureaus een kans te geven zichzelf te presenteren en hun visie te geven op het castingproces", liet een woordvoerder van producent EndemolShine in een reactie weten aan De Telegraaf.

Gosschalk is door meerdere mensen beticht van ongewenste seksuele handelingen en is al een tijd niet meer betrokken bij het castingbureau dat tegenwoordig de naam Post Castelijn Casting draagt. De vele verhalen die over Gosschalk de ronde doen, zijn voor EndemolShine niet de reden geweest voor het kiezen van een ander castingbureau.

"In dat geval waren we ruim twee jaar al gestopt, maar Post Castelijn Casting heeft hard gewerkt aan het verbeteren van de werksituatie en wij staan daar volledig achter", liet een EndemolShine-woordvoerder aan NU.nl weten.

Ze benadrukte dat EndemolShine bij andere titels wel gewoon nog blijft werken met Post Castelijn Casting.

Susanne Groen, die in het verleden ook al werkte aan de casting van GTST, neemt de taak voortaan op zich. "Ik heb er ontzettend veel zin in en kan niet wachten om aan de slag te gaan", stelde Groen in De Telegraaf.