BlacKkKlansman-regisseur Spike Lee verscheen zondagnacht bij de Oscars in een paarse outfit, waarmee hij een eerbetoon bracht aan Prince. Lee was bevriend met de in 2016 overleden zanger en werkte vaak met hem samen.

Lee droeg ook een handgemaakte ketting van goud en diamanten in de vorm van het symbool van Prince, waarin de traditionele symbolen voor man en vrouw samensmelten.

In BlacKkKlansman is een nummer van Prince te horen, genaamd Mary Don't You Weep. Prince bracht het nummer zelf nooit uit.

De 61-jarige Lee viel ook in de prijzen bij de Oscars. Hij kreeg het beeldje voor het beste bewerkte scenario. Dit is zijn eerste Oscar ooit. De regisseur vloog Samuel L. Jackson, die de prijs uitreikte, in de armen en bedankte zijn oma, die hem liet studeren aan New York University.

Ook herinnerde de activistische Lee het publiek aan de slavernij. "Ik prijs onze voorouders, die dit land hebben opgebouwd." Daarna riep hij iedereen op om volgend jaar te stemmen en voor "de goede kant van de geschiedenis" te kiezen. "Laten we in deze tijd liefde verkiezen boven haat."

Lady Gaga draagt peperduur juweel

Lady Gaga ging zondagnacht met een iconisch ontwerp van Tiffany's over de rode loper, dat eerder gedragen werd door Audrey Hepburn in 1961 tijdens een publiciteitssessie voor de film Breakfast at Tiffany's.

De Tiffany-diamant, zoals het juweel heet, heeft een waarde van maar liefst 30 miljoen dollar (ruim 26 miljoen euro) en is een van de grootste gele diamanten ter wereld.

"De kans om zo'n prachtig stuk te mogen dragen op een avond als deze is een droom die uitkomt", zeiden Sandra Amador en Tom Erebout, de stylisten van Gaga. "Er zijn veel mooie juwelen in de wereld, maar de Tiffany-diamant is exceptioneel en is daarom perfect voor Lady Gaga."

Ook Lady Gaga won een Oscar. Ze kreeg het beeldje voor het nummer Shallow uit A Star is Born, dat ze samen met Bradley Cooper zong.

Grappen over reclameblokken

De awardshow werd geopend door Queen met zanger Adam Lambert, die We Will Rock You en We Are The Champions zong. De film Bohemian Rhapsody, over het leven en de carrière van Queen-zanger Freddie Mercury, maakt bij de Oscars kans op verschillende prijzen.

Tijdens de ceremonie werden verschillende grappen gemaakt over het plan van de Academy om een aantal Oscars tijdens de reclameblokken uit te reiken. Die beslissing werd na veel kritiek teruggedraaid.