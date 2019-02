Regina King uit If Beale Street Could Talk heeft zondagnacht de Oscar gewonnen voor beste vrouwelijke bijrol.

In een emotionele speech bedankte de 48-jarige actrice onder meer haar moeder en de cast en de crew van de film. Het was de eerste keer dat King was genomineerd voor een Oscar.

Mahershala Ali uit Green Book, een film over de zwarte pianist Don Shirley (Ali) die met zijn witte lijfwacht (Viggo Mortensen) in de jaren zestig door het racistische zuiden van de Verenigde Staten reist, won de Oscar voor beste mannelijke bijrol.

"Ik draag deze prijs op aan mijn oma, die mij mijn hele leven al influistert dat ik kan bereiken wat ik wil, en die altijd positief blijft", zei de 45-jarige acteur, die eerder een Oscar won voor zijn rol in Moonlight.

De prijs voor beste documentaire ging naar Free Solo, over klimmer Alex Honnold. Hij werd gevolgd tijdens het beklimmen van de ongeveer 900 meter hoge bergwand El Capitan in Yosemite National Park. Spider-Man: Into the Spider-Verse werd uitgeroepen tot beste animatiefilm.

Roma is beste niet-Engelstalige film

Roma werd uitgeroepen tot beste niet-Engelstalige film. "Ik ben opgegroeid met films uit het buitenland en daar heb ik veel van geleerd", sprak de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón, die eerder op de avond ook al de Oscar voor beste cinematografie kreeg.

De Oscars worden dit jaar uitgereikt door meerdere bekende sterren. In eerste instantie was komiek Kevin Hart gevraagd als presentator, maar hij trok zich terug nadat ophef was ontstaan over oude, homofobe tweets van hem.