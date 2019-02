Green Book heeft zondagnacht de Oscar voor beste film gewonnen. De meeste beeldjes gingen naar Bohemian Rhapsody.

De tragikomedie over de zwarte pianist Don Shirley (Mahershala Ali), die met zijn witte lijfwacht (Viggo Mortensen) in de jaren zestig door het racistische zuiden van de Verenigde Staten reist, won in totaal drie beeldjes. Ali werd uitgeroepen tot beste mannelijke acteur in een bijrol en de film had het beste script.

"Deze prijzen hebben we te danken aan Viggo en Mahershala", aldus regisseur Peter Farrelly.

Ali droeg zijn Oscar op aan zijn oma. "Zij fluistert mij m'n hele leven al in dat ik alles kan bereiken wat ik wil en ze blijft altijd positief", aldus de 45-jarige acteur, die eerder een Oscar won voor zijn rol in Moonlight.

Green Book won bij de uitreiking van de Golden Globes al in de categorieën beste musical of comedy, beste acteur in een bijrol (Ali) en het beste scenario.

Bohemian Rhapsody wint meeste Oscars

Bohemian Rhapsody wist vier van de vijf nominaties te verzilveren. Over regisseur Bryan Singer, die wordt beschuldigd van seksueel wangedrag, werd met geen woord gerept.

Rami Malek won de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol. "Ik wil mijn familie bedanken. Mijn vader heeft dit niet mee mogen maken, maar ik denk wel dat hij van boven toekijkt. Ik ben jullie allemaal zo dankbaar", aldus de acteur, die in de film Queen-zanger Freddie Mercury speelde. Hij bedankte ook zijn vriendin Lucy Boynton, die zijn tegenspeelster was in Bohemian Rhapsody. "Jij hebt mijn hart gestolen."

Olivia Colman en Regina King beste vrouwelijke actrices

Olivia Colman (The Favourite) werd uitgeroepen tot beste actrice. "Dit is best wel stressvol", stamelde Colman. Ze speelt in de film de Britse koningin Anne, die relaties onderhoudt met haar hofdames. "Het was geen straf om met twee prachtige vrouwen, Emma Stone en Rachel Weisz, te mogen werken", aldus de actrice.

Regina King uit If Beale Street Could Talk kreeg de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. In een emotionele speech bedankte de 48-jarige actrice onder anderen haar moeder en de cast en de crew van de film. Het was de eerste keer dat King was genomineerd voor een Oscar.

Eerste Oscar ooit voor regisseur Spike Lee

Spike Lee won voor zijn bewerkte script van BlacKkKlansman, naar het gelijknamige boek van Ron Stallworth, zijn eerste Oscar ooit. Lee vloog Samuel L. Jackson, die de prijs uitreikte, in de armen en bedankte zijn oma, die hem liet studeren aan New York University.

Ook herinnerde de activistische Lee het publiek aan de slavernij. "Ik prijs onze voorouders, die dit land hebben opgebouwd." Daarna riep hij iedereen op om volgend jaar te stemmen en voor "de goede kant van de geschiedenis" te kiezen. "Laten we in deze tijd liefde verkiezen boven haat."

'Ik werk al heel lang heel hard'

De prijs voor beste documentaire ging naar Free Solo, over klimmer Alex Honnold. Hij werd gevolgd tijdens het beklimmen van de ongeveer 900 meter hoge bergwand El Capitan in Yosemite National Park.

Spider-Man: Into the Spider-Verse werd uitgeroepen tot beste animatiefilm en het nummer Shallow uit A Star is Born - gezongen door Lady Gaga en Bradley Cooper - werd uitgeroepen tot het beste originele nummer.

"Als je thuis op de bank zit en dit ziet, kan ik alleen maar zeggen dat dit hard werken is", zei een betraande Lady Gaga in haar speech. "Ik werk al heel lang heel hard. Het gaat niet om winnen, maar om niet opgeven. Dus als je een droom hebt: blijf ervoor gaan. Het gaat niet om hoe vaak je wordt afgewezen, het gaat om hoe vaak je weer opstaat en doorgaat."

Roma is beste niet-Engelstalige film

Roma werd uitgeroepen tot beste niet-Engelstalige film. "Ik ben opgegroeid met films uit het buitenland en daar heb ik veel van geleerd", sprak de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón, die eerder op de avond ook al de Oscar voor beste cinematografie kreeg.

Daarnaast werd hij uitgeroepen tot beste regisseur. "Hier kan ik wel aan wennen", zei Cuáron toen hij voor de derde keer een beeldje in ontvangst mocht nemen.

De Oscars werden dit jaar uitgereikt door meerdere bekende sterren. In eerste instantie was komiek Kevin Hart gevraagd als presentator, maar hij trok zich terug nadat ophef was ontstaan over oude, homofobe tweets van hem.