Jonah Hill werd bekend als acteur in comedy's als Superbad en 21 Jump Street, maar is nu voor het eerst zelf in de regisseursstoel gekropen. Dat deed hij met verve, zeggen recensenten over zijn regiedebuut Mid90s.

Trouw - 4 sterren

"De dertienjarige Stevie (de hartveroverende Sunny Suljic) groeit op in een gezin met een wat afwezige moeder en een agressieve oudere broer. Op straat vindt hij aansluiting bij oudere jongens die met hun skateboards stunten, rondhangen, blowen en vooral veel slap ouwehoeren."

"Het is een straatcultuur die Hill goed kent uit zijn jeugd in Los Angeles, en met veel liefde reconstrueert. Geschoten op het destijds gangbare 16mm-filmmateriaal (let op de spikkeltjes die door het beeld dwarrelen) volgt Mid90s het schoksgewijs opgroeien van een jochie in Beavis & Butthead-shirt dat misschien veel te vroeg in aanraking komt met drugs, alcohol, seks en geweld, maar zich tegelijkertijd beweegt in een benijdenswaardige subcultuur van kameraadschap, tegendraadsheid en vrijheid."

Lees de volledige recensie hier

de Volkskrant - 4 sterren

"Hill situeert zijn coming-of-age-portret zó nadrukkelijk in de jaren negentig dat zijn verbeelding van de tijd de ontwikkeling van Stevie in het begin van de film lijkt te overvleugelen. Kijk, een Teenage Mutant Ninja Turtles-dekbed, een Street Fighter-shirt, een cassettebandjesrek! Het leidt wat af en neigt naar dwepen met nostalgie, al is dat gezien de titel ongetwijfeld de bedoeling."

"Maar het went, gaandeweg vallen tijdsbeeld en personages beter samen en klinken hiphopklassiekers als Liquid Swords van GZA (tijdens de zoveelste opwindende ontmoeting met allerhande stoere types) als een direct muzikaal verlengstuk van Stevies wereld."

Lees de volledige recensie hier

NRC - 3 sterren

"Hill heeft gevoel voor stijl, met zowel een mobiele camera à la Scorsese als relatief lange takes vanaf een vast standpunt. Ook zijn montage valt op, met onder meer een sterke scène die gemonteerd is op de muziek. Wel blijven de personages vlak, wat Hill probeert te compenseren met veel sfeervolle scènes."

Lees de volledige recensie hier