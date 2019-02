John Krasinski en Emily Blunt werken beiden mee aan het vervolg op de horrorfilm A Quiet Place. Blunt speelt volgens Entertainment Weekly wederom een hoofdrol en Krasinski zal terugkeren als regisseur.

Krasinski deelde vrijdag op zijn sociale media een foto uit de eerste film, samen met de al eerder aangekondigde releasedatum van de film, 15 mei 2020. Bij de foto schrijft de regisseur en acteur: "... tijd om terug te gaan."

Krasinski is bekend van onder meer zijn rol in de Amerikaanse versie van de comedyserie The Office. In A Quiet Place was hij naast zijn echtgenote Blunt te zien. Het is nog niet bekend of hij wederom een rol zal spelen in het vervolg. Blunt is onder andere bekend van de films The Devil Wears Prada en Mary Poppins Returns.

In A Quiet Place spelen Blunt en Krasinski een echtpaar in een verlaten wereld, waarin moordlustige monsters met een extreem goed gehoor huishouden. Het stel en hun drie kinderen leven zo stil mogelijk om te kunnen overleven.