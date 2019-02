Jussie Smollett is na zijn arrestatie uit de laatste twee afleveringen van het vijfde seizoen van Empire geknipt. Dat laten de makers van de serie weten in een verklaring aan de pers.

"De gebeurtenissen van de afgelopen tijd zijn ontzettend emotioneel geweest voor ons allemaal", aldus de uitvoerend producenten van Empire.

"Jussie is de afgelopen vijf jaar altijd een belangrijk onderdeel van de Empire-familie geweest en we geven ontzettend veel om hem. (...) We zijn ons ervan bewust dat dit alles van invloed is op de cast en crewleden van de serie en om verdere commotie op de set te vermijden, hebben we besloten de rol van 'Jamal' uit de laatste twee afleveringen van het vijfde seizoen te knippen."

De verklaring komt vlak na de arrestatie van Smollett donderdag, nadat hij werd aangeklaagd wegens het doen van een valse aangifte en verstoring van de openbare orde. Hij gaf zichzelf aan bij een politiebureau. Op dit moment is de acteur op borgtocht vrij.

De politie van Chicago heeft verklaard dat Smollett zichzelf een dreigbrief stuurde. Toen die niet de gewenste hoeveelheid aandacht opleverde, zou hij twee broers 3.500 dollar (zo'n 3.000 euro) hebben betaald om een aanval op zichzelf in scène te zetten.

Smollett zou carrière impuls hebben willen geven

Smollett, die Afro-Amerikaans en homoseksueel is, beschuldigde aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump van de aanval. Zij zouden hem een strop hebben omgehangen en politieke slogans uit Trumps campagne hebben geroepen.

De Empire-ster "maakte gebruik van de pijn en woede van racisme om zijn carrière verder te helpen", zei politiecommissaris Eddie Johnson. Smollett zou ontevreden zijn geweest over zijn salaris.

De zaak heeft veel losgemaakt in de Verenigde Staten, waar grote politieke verdeeldheid heerst.

Smollett keerde terug naar set Empire

Na zijn vrijlating meldde Smollett zich op de set van Empire en bood hij daar zijn excuses aan zijn collega's aan, meldt Page Six. Hij zou volgens een van de aanwezige producers diep door het stof zijn gegaan.

"Het spijt me dat jullie dit hebben moeten meemaken en doorstaan. En dat ik geen enkel telefoontje opnam. Ik wil jullie zeggen dat dit me diep spijt en dat ik jullie nooit zoiets aan zou doen. Jullie zijn mijn familie, dat zweer ik op God. Ik heb niet gedaan waarvan ik nu beschuldigd word," zou de acteur hebben gezegd.