Acteur Charlie Field en actrice Tiffany Marie Smith krijgen de rol van prins Harry en Meghan Markle in Harry & Meghan: Becoming Royal, de tweede film van Lifetime over het paar.

Charlie Field (bekend van Genius) en Tiffany Marie Smith, die in onder meer Jane the Virgin speelde, beginnen eind februari in Vancouver met de opnames van de tweede film, meldt Entertainment Weekly.

De hoofdrolspelers van de eerste film, Parisa Fitz-Henley en Burgess Abernethy, keren niet terug in het vervolg van het liefdesverhaal. De eerste televisiefilm was goed voor 2,2 miljoen kijkers op de Amerikaanse zender Lifetime.

In de film wordt het eerste jaar na het huwelijk van prins Harry en Markle gevolgd. Het is de tweede film die Lifetime maakt over de hertog en hertogin van Sussex. De eerste film Harry & Meghan: A Royal Romance verscheen vorig jaar en ging over de aanloop naar het huwelijk.