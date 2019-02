Woody Allen gaat voor een nieuwe film wederom samenwerken met het Spaanse filmbedrijf Mediapro. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan Variety.

Het lijkt erop dat de film wordt opgenomen in Spanje, maar dat wil de woordvoerder niet bevestigen. "Het project is nog in de beginfase en het is te vroeg om te praten over locaties of andere details."

De Spaanse krant El Pais citeert anonieme bronnen van Mediapro die vertellen dat in de stad San Sebastian, in Baskenland, wordt gekeken naar locaties om te filmen.

Allen maakte eerder samen met Mediapro de films Vicky Cristina Barcelona en Midnight in Paris. Die films leverden wereldwijd respectievelijk 85 en 133 miljoen euro op.

De laatste film van de 83-jarige Allen, A Rainy Day in New York, is tot nu toe niet in de bioscopen verschenen. Amazon Studios besloot de film vast te houden omdat Allen vorig jaar wederom in opspraak raakte vanwege mogelijke seksueel wangedrag. Hij zou zijn dochter Dylan Farrow misbruikt hebben.