Vinny Vella, onder meer bekend van zijn rol in de gangsterfilm Casino, is woensdagavond overleden. De 72-jarige acteur leed aan leverkanker.

TMZ meldt dat Vella's woordvoerder het nieuws naar buiten heeft gebracht. De acteur wordt in dat bericht omschreven als "een van de grappigste, innemende acteurs die ooit op het witte doek hebben geschitterd".

Vella speelde veel bijrollen, voornamelijk in kleinere films. Zijn bekendste rol was echter die van Artie Piscano in Martin Scorseses misdaadklassieker Casino (1995).

Met de komische film Analyze That speelde hij in 2002 nogmaals samen met Robert De Niro. Daarnaast was hij als Jimmy Petrille te zien in een aantal afleveringen van The Sopranos.