Vanaf donderdag is Cold Pursuit in de bioscoop te zien, een winterse misdaadcomedy met een wraaklustige Liam Neeson. Wat vonden de Nederlandse filmcritici? Een overzicht van de verschenen recensies.

De Telegraaf - 3,5 ster

"De Noorse regisseur Hans Petter Moland, die verantwoordelijk is voor het origineel, tekende ook voor de nieuwe versie, waar hij wel enkele verse elementen aan toevoegde. Het geweld dat hij toont is daarbij zo gruwelijk, dat de absurditeit ervan wordt onderstreept. Dat geeft deze zwarte misdaadkomedie een scherp randje. Zijn droge humor komt in deze remake echter nét iets minder goed uit de verf."

De Volkskrant - 2 sterren

"Neeson acteert in zijn zoveelste rol als wraakvader op de automatische piloot, wat ook gezegd kan worden van de regie van Hans Petter Moland, die met Cold Pursuit een tamelijk nutteloze Amerikaanse remake maakte van zijn eigen Noorse thriller In Order of Disappearance (Kraftidioten, 2014). De film heeft zijn momenten, maar voor een komisch bedoelde actiefilm zijn de grappen bedroevend dun gezaaid - of ze raken ondergesneeuwd in het bloederige geweld."

NRC - 3 sterren

"Cold Pursuit is een geslaagde een-op-eenvertaling van een misdaadkomedie van het Guy Ritchie-type gekruid met droge Scandinavische humor. Coxmans enige zoon sterft aan een overdosis, dat blijkt moord, waarna de oude sneeuwruimer zich door een misdaadbende omhoog ploegt naar de opdrachtgever: The Viking, een snobistische, hysterische gangsterbaas in een vechtscheiding. Liam Neesons onmiskenbare gravitas maakt de toon onwillekeurig wat serieuzer: Cold Pursuit slaagt als vermakelijk ironische variant op de Neeson-wraakfilm."

