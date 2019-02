Over het leven van Hulk Hogan wordt een film gemaakt. Chris Hemsworth kruipt in de huid van de iconische worstelaar, schrijft The Hollywood Reporter woensdag.

De film is een productie van Netflix en focust zich vooral op het begin van Hogans carrière. Hogan is een van de bekendste sportfiguren van de VS en verscheen in het verleden veelvuldig op televisie. Hij had diverse rollen in films en leende ook zijn naam en stem aan videogames.

Todd Phillips is gestrikt als regisseur van de film. Hij werkte eerder aan The Hangover-trilogie en was als producer verbonden aan A Star is Born. Momenteel legt hij de laatste hand aan The Joker, waarin Joaquin Phoenix de hoofdrol speelt.

De 35-jarige Hemsworth is vooral bekend van de titelrol Thor en het vervolg Thor: Ragnarok. Als dat personage was hij ook meerdere malen te zien in The Avengers.