Jussie Smollett, de acteur uit Empire die zou zijn mishandeld door twee mannen, wordt na de ophef die hierdoor is ontstaan niet uit de serie geschreven. Eerder gingen geruchten dat dit wel het geval zou zijn, maar zender FOX weerspreekt dat.

"Jussie Smollett is nog steeds een professional op de set", meldt een woordvoerder van 20th Century Fox Television en Fox Entertainment aan The Blast. "Hij wordt niet uit de serie geschreven."

Na de vermeende mishandeling zijn twee mannen gearresteerd, maar die zijn inmiddels weer op vrije voeten. De arrestanten werken als figuranten op de set van Empire en zouden Smollett hiervan kennen. Volgens TMZ gaat het om twee broers uit Nigeria die als modellen en acteurs werken.

De politie onderzoekt de zaak en bekijkt ook of de acteur daadwerkelijk is aangevallen. De verdachten verklaarden namelijk dat zij betaald zouden zijn voor hun aandeel in de zaak, meldden bronnen aan Amerikaanse media.

Acteur werd overgoten met chemische substantie

Volgens de politie van Chicago werd Smollett tijdens de aanval in zijn gezicht geslagen en is er "een onbekende chemische substantie" over hem heen gegoten. Ook bond een van de daders een strop om zijn nek.

In een eerdere verklaring liet Smollett weten dat de daders racistische motieven hadden en dat de aanval niet op zichzelf staat.