De meest uitgesproken jurken, lagen make-up en een ongekende titanenstrijd op de catwalk. Al tien jaar is RuPaul's Drage Race op tv. "Je gaat van de karakters houden", zegt Nederlandse dragqueen Diva Mayday.

De show won negen Emmy’s en de winnaars van het programma hebben vaak een succesvolle carrière met hitsingles, duizenden Instagram-volgers, sponsordeals en uitverkochte tours. De Nederlandse dragqueen Diva Mayday, al dertig jaar te zien in het Amsterdamse uitgaansleven, snapt het succes van de titanenstrijd wel.

"Voor de meeste mensen is de wereld van dragqueens toch een ver-van-mijn-bed-show, daardoor is het leuk om naar te kijken", zegt Mayday. "Je leert ook de achtergrond van de deelnemers kennen, het is geen oppervlakkig programma."

In 2009 begon de Amerikaanse zanger, schrijver en dragqueen RuPaul met het programma. Het heette toen nog geen Drag Race; het idee was om 'America's next top dragqueen' te vinden. Het programma zorgde voor een opleving van showtravestie. Inmiddels zijn we tien seizoenen ver en startte nummer elf op 28 februari.

RuPaul.

Het laatste seizoen telde in Amerika gemiddeld een half miljoen kijkers. De show is ook te zien op Netflix, maar daarvan zijn geen cijfers bekend. In Nederland is het programma te zien op de gayzender OUTtv.

Elke aflevering moeten kandidaten tijdens verschillende opdrachten laten zien wie de beste acteur, komiek of zanger is. Ze maken uitbundige thema-outfits en stralen daarmee op de catwalk. Uiteindelijk bepaalt de jury, met onder anderen de bedenker van het programma RuPaul, wie die aflevering de beste dragqueen is.

"Ik kan niet in woorden vatten hoe belangrijk dit programma is geweest voor mij", zegt dragqueen Charlie Hides in gesprek met NU.nl. Hij deed mee aan het negende seizoen van het Amerikaanse programma en heeft nu een succesvol YouTube-kanaal.

Voor Hides is de show net zoals voetbal is voor veel heteromannen. "Bij voetbal kent de kijker ook de achtergrond, de spelers en joelen ze voor hun club", zegt de Amerikaan. "Dat verbindt ze. RuPaul's Drag Race werkt eigenlijk net zo. Je kent de achtergrond, de deelnemers en je juicht voor jouw club. Het brengt een grote groep bij elkaar. Het is fijn dat je met gelijkgestemden kan praten zonder dat het meteen een zwaar gesprek is."

"Voor mij zorgt de show al tien jaar voor een positief geluid voor de gayscene. Dat is iets waar ik heel trots op ben. RuPaul heeft ervoor gevochten en het is hem gelukt", zegt Hides.

Charlie Hides.

Nederlandse versie van RuPaul's Drag Race

De Thaise versie van het programma, Drag Race Thailand, telt twee seizoenen en de Engelse versie is in de maak. Het zou logisch zijn als er een Nederlandse versie van de show op het programma staat, vindt Diva Mayday. Toch is dat niet het geval. "Ik heb geprobeerd het programma naar Nederland te krijgen", legt Diva Mayday uit. "In 2008 heb ik het er met RuPaul over gehad. Nederland is toch de voorloper wat betreft de drag- en gayscene dus het zou een logische stap zijn."

Met verschillende productiehuizen heeft Diva Mayday gekeken hoe ze de serie in Nederland tot een succes kunnen maken. Maar volgens hem is Nederland te klein. "Het is lastig om sponsoren te trekken en de vraag is of er genoeg meiden (dragqueens, red.) zijn in Nederland", zegt Diva Mayday. "Je zou dan bijna de goede en minder goede moeten verdelen over verschillende seizoenen om het leuk te houden."

Niels Huijzendveld van Vincent TV Producties, bekend van Beau five days inside en I can make you a supermodel gelooft dat RuPaul's Drag Race naar Nederland kan komen. "We hebben het toen niet door laten gaan door verschillende factoren", zegt hij.

Charlie Hides en Diva Mayday .

Volgens Diva Mayday valt en staat de serie bij de kandidaten die meedoen. "De meeste dragqueens in Nederland kennen elkaar al, daardoor weet je bij voorbaat al hoe goed iemand is en is het spel eigenlijk al gespeeld", zegt hij. "In de Amerikaanse versie is dit niet zo. Hierdoor is er veel spanning. Iets waar Nederlandse meiden veel te nuchter voor zijn. Ik ben bang dat dat meer een gezellig theekransje gaat worden. Daar zit de kijker niet op te wachten, je wil toch een beetje drama."

"Het heeft mij veel gebracht. Inmiddels is het geen niche meer maar echt een begrip in de gay- en dragwereld. Zo’n begrip dat kandidaten die nu meedoen het vroeger als klein jongetje zelf op tv keken. Dat is toch geweldig."