Emma Thompson, die zou meewerken aan de eerste animatiefilm van filmstudio Skydance, heeft besloten uit het project te stappen. Ze doet dit uit protest tegen de komst van John Lasseter bij het bedrijf, de voormalige Disney- en Pixar-topman die zich ongepast zou hebben gedragen bij zijn oude werkgever.

Thompson zou een stem verzorgen in Luck, de eerste animatiefilm van Skydance die in 2021 uitkomt. Deadline meldt nu dat zij zich heeft teruggetrokken.

Een maand geleden werd bekend dat Lasseter voor de animatietak van Skydance zou gaan werken.

Lasseter gold in de afgelopen decennia als een pionier op animatiegebied. Hij was een van de oprichters van Pixar, de studio die in 1994 met Toy Story de eerste digitale animatiespeelfilm afleverde.

Sindsdien heeft Pixar ook hits als Cars, Finding Nemo, Monsters, Inc., The Incredibles, Ratatouille en Wall-E gemaakt. In 2006 werd hij ook topman bij Disney Animation Studios, waar Pixar onderdeel van is.

Lasseter werd in november 2017 gedwongen een sabbatical van zes maanden te nemen, nadat hij zich ongepast zou hebben gedragen jegens medewerkers van Pixar. De exacte details zijn nooit bekend geworden. In juni 2018 maakte Disney bekend dat Lasseter het bedrijf definitief zou verlaten.