Armie Hammer, die volgens bronnen in gesprek zou zijn om de titelrol te spelen in de nieuwe Warner Bros.-film The Batman, ontkent te zijn gevraagd voor de rol.

"Niemand die me deze klus zou kunnen geven, heeft mij gevraagd of ik hierin geïnteresseerd ben", vertelt Hammer aan Yahoo! Movies. "Ik weet niet eens of ze al mensen benaderen voor rollen, want ze zijn nog bezig met het script."

Hammer noemt het wel "jammer" dat hij nog niet benaderd is, wat erop zou wijzen dat hij wel interesse heeft in de rol.

Als de 32-jarige Amerikaanse acteur later alsnog benaderd wordt, dan zou hij Ben Affleck opvolgen. Affleck kroop de laatste jaren in de huid van Batman.

De release van de nieuwe film die wordt geregisseerd door Matt Reeves staat gepland op 21 juni 2021.

Hammer speelde eerder in films als The Social Network en J. Edgar, waarin ook onder anderen Leonardo DiCaprio te bewonderen was.