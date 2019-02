Het aandeel vrouwelijke hoofdpersonages in films die in 2018 zijn uitgekomen, bedraagt 31 procent. Dat is een stijging van 7 procentpunt ten opzichte van het aandeel in het jaar ervoor.

Slechts in 35 van de honderd grootste blockbusters die vorig jaar uitkwamen, waren 10 of meer vrouwelijke personages met tekst te zien, blijkt uit een recente studie van het Center for The Study of Women in Television and Film van de universiteit van San Diego, schrijft The Hollywood Reporter dinsdag.

Het aantal kaskrakers waarin tien of meer mannelijke personages met tekst werden opgevoerd, bedroeg vorig jaar 82 procent.

Het aantal donkere vrouwen met tekst nam in 2018 met 5 procentpunt toe tot 21 procent. De meeste vrouwelijke hoofdpersonen waren vorig jaar te zien in comedy's (32 procent), dramafilms (29 procent), horrorfilms (19 procent) en sciencefictionfilms (10 procent).

Uit de studie bleek verder dat er gemiddeld meer vrouwelijke personages zitten in een film waaraan een of meerdere vrouwelijke regisseurs of schrijvers zijn verbonden. 57 procent van deze films heeft een vrouwelijk hoofdpersonage, tegen 21 procent bij films die mannelijke regisseurs en schrijvers hebben.