De zaak die tegen Harvey Weinstein is aangespannen wegens seksueel misbruik is een maand uitgesteld en zal volgens Page Six nu vooralsnog op 3 juni beginnen.

Rechter James Burke en de openbaar aanklagers zouden hebben ingestemd in met de nieuwe datum, nadat de advocaten van de gevallen Hollywood-producent vorige week om meer tijd vroegen.

Weinstein was in januari voor het laatst in de rechtszaal en bracht toen zijn nieuwe juridische team mee, nadat zijn vorige advocaat Ben Brafman zich had teruggetrokken uit de zaak.

De exacte reden voor het uitstel werd niet naar buiten gebracht, maar twee van Weinsteins advocaten hebben nog een lange zaak staan, die al gepland stond voordat ze zich aan de omstreden producent verbonden. Hierdoor hebben ze te weinig tijd om zich op hun nieuwe klus voor te bereiden.

Op 8 maart moet Weinstein zich wel al bij de rechtbank melden voor een verhoor voorafgaand aan de zaak.