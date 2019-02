Armie Hammer is volgens Revenge of the Fans in vergevorderde onderhandelingen met Warner Bros. om Batman te spelen in de nieuwe film The Batman.

De Amerikaanse acteur zou daarmee Ben Affleck opvolgen, die de laatste jaren in de huid van Batman kroop.

De releasedatum van de nieuwe Batman-film, die wordt geregisseerd door Matt Reeves, staat gepland op 21 juni 2021.

Hammer speelde eerder in films als The Social Network en J. Edgar, waarin ook onder anderen Leonardo DiCaprio te bewonderen was.