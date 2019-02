De rockband Queen zal tijdens de komende Oscaruitreiking een optreden geven. Aanleiding hiervoor zijn de vele nominaties die de film Bohemian Rhapsody heeft ontvangen, de film over Queen en leadzanger Freddie Mercury.

Queen treedt op in de huidige bezetting, kondigt The Academy, de organisatie achter het jaarlijkse prijzengala, maandag aan op Twitter. Gitarist Brian May, drummer Roger Taylor en zanger Adam Lambert zullen het optreden verzorgen.

De Britse rockband treedt sinds 2009 op met Lambert als zanger. Die samenwerking kwam tot stand toen Queen meewerkte aan de American Idol-finale waaraan Lambert meedeed.

De band en de zanger gaven wereldwijd al meer dan 150 concerten. Queen speelde in deze bezetting twee keer in de Ziggo Dome: in 2015 en in 2017.

Bohemian Rhapsody maakt kans op in totaal vijf Oscars, onder meer die voor de beste film en beste mannelijke hoofdrol. De uitreiking vindt komende zondag plaats.