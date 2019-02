Diederik Ebbinge, bekend als basisschooldirecteur Anton in De Luizenmoeder, noemt de beweringen van RTL Boulevard over zijn vertrek bij de populaire serie 'totale bullshit'. Dat meldt de acteur op zijn Twitter in een inmiddels verwijderde tweet.

"RTL Boulevard beweert dat de reden dat ik geen derde seizoen De Luizenmoeder met geld te maken heeft. Dit is totale bullshit en hebben mijn agent en ik vanmiddag doorgegeven. Dat ze dit dan toch beweren is zeer ranzig. Jullie hoeven me nooit meer te bellen. Doei!", was de boodschap van Ebbinge.

In een aflevering van RTL Boulevard besprak televisiedeskundige Ron Vergouwen de geruchten rond het stoppen van de acteur. Daarbij benoemde hij uit betrouwbare bronnen te hebben vernomen dat geld deels een reden was voor Ebbinge om de handdoek in de ring te gooien.

Ebbinge is op dit moment te zien in seizoen 2 van De Luizenmoeder, dat een waar kijkcijferkanon blijkt. De eerste aflevering trok meer dan 5,1 miljoen kijkers.